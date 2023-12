Ministerie ‘hard aan de slag’ met aanbevelingen OVV na fatale aanvaring Schuitengat

Veiligheid op één

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat ‘hard aan de slag’ met de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) woensdag in een rapport doet naar aanleiding van het fatale ongeluk in het Schuitengat in oktober vorig jaar. Een woordvoerster zegt dat het kabinet in de eerste helft van 2024 met een reactie komt. ‘Veiligheid staat op één’, aldus de woordvoerster.