OVV: hoge snelheid en slechte communicatie oorzaak fatale aanvaring Schuitengat

De watertaxi voer met een snelheid van 29,3 km/u en de snelboot had een snelheid van 55 km/u. De toegestane snelheid in het Schuitengat voor beide vaartuigen is 20 km/u. De snelheidsovertreding was gebruikelijk, rapporteert de OVV. ‘Bij zowel de rederij als het watertaxibedrijf was bekend dat er een snelheidslimiet geldt in het Schuitengat. Beide bedrijven overschreden deze snelheidslimiet structureel. Handhaving op snelheid door Rijkswaterstaat is in de praktijk een lastige opgave. Vanwege de zichtbaarheid van de patrouilleschepen passen schepen hun snelheid aan. Het is bij de gebruikers bekend wanneer de patrouilleschepen varen. Dit geeft de scheepvaart onbedoeld veel ruimte om sneller te varen dan toegestaan. Deze ruimte wordt ook genomen’, staat er in het rapport.

Marifooncontact

Dat het ditmaal tot een fatale aanvaring kwam, is volgens de OVV het gevolg van niet eenduidige communicatie. Vlak voor de aanvaring hebben beide schippers marifooncontact. De schipper van de snelboot doet een voorstel voor een passeerafspraak. Dat was als volgt: ‘Nou, doe maar gewoon normaal stuurboord-stuurboord, want je zit al vrij aan de rooie kant.’

Daarover schrijft de OVV: ‘De normale manier van passeren is bakboord-bakboord, waarbij men in principe beide aan stuurboordzijde van het vaarwater vaart. Doordat de situatie, waarbij de watertaxi aan bakboordzijde zat, door de kapitein mogelijk als het nieuwe normaal werd beschouwd, kon zijn boodschap tegenstrijdigheden bevatten.’

Dat de communicatie niet werd begrepen bleek wel toen de watertaxi vlak voor ontmoeten naar stuurboord uitweek, om bakboord-bakboord te passeren. ‘Dit gebeurde te laat voor de kapitein van de snelboot om nog actie te ondernemen en een aanvaring te voorkomen. De schipper van de watertaxi gaf in zijn verklaring aan dat hij de snelboot zag komen en uitweek naar stuurboord. Naar zijn zeggen omdat het regel is elkaar bakboord-bakboord te passeren. Hoe het komt dat hij dit zo laat deed, is uit het onderzoek niet naar voren gekomen, aangezien de schipper dit zich niet kan herinneren’, concludeert de OVV.