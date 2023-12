FPSO Prosperity van SBM Offshore produceert eerste olie

Olie in Guyana

Het drijvende productie-, opslag- en overslagschip (FPSO) Prosperity dat SBM Offshore voor ExxonMobil in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft gebouwd, heeft de eerste olie opgepompt. Daarmee zal het aantal vaten dat dagelijks in het olierijke land wordt gewonnen, in de eerste helft van 2024 stijgen naar 620.000.