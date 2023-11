Poging gestrande kotter YM-22 van het strand te trekken uitgesteld

Volgens de bergers is het te gevaarlijk op dit moment. Desondanks blijft de situatie voor beide schepen veilig zo laat de gemeente Zandvoort op X weten. Wanneer een nieuwe poging wordt ondernomen is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat is hierover in vergadering, maar waarschijnlijk wordt dit pas zondag als de stormachtige wind is geluwd. De sleepboot Multratug 18 kon gisteren niets uitrichten en keerde gisterenavond terug naar de haven.

In IJmuiden wordt nu beter weer afgewacht. De bemanning van de garnalenkotter is gisteren van boord gehaald. Beide schepen liggen hoog en droog op het strand.