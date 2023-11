Net in de schroef

De garnalenkotter YM-22 Black Jack is tijdens het vissen op garnalen vastgelopen op een zandbank voor de Hollandse kust even ten zuiden van Zandvoort. Een net in de schroef was mogelijk oorzaak van de stranding. De ruim 14 meter lange kotter van Ed Reker uit Akersloot ligt sinds dinsdagnacht 22 november muurvast.