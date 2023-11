Twee schepen met fosfine stilgelegd bij Lobith

Rijkswaterstaat heeft donderdag twee schepen stilgelegd waarvan de lading is besmet met fosfine. Dat gebeurde na een melding over een vreemde lucht aan boord. De schepen liggen sindsdien in afzondering aan een aparte steiger in de vluchthaven Tolkamer afgemeerd.

OPNIEUW GIF IN LADING

Metingen ter plaatse toonden aan dat de concentratie van de stof inderdaad gevaarlijk hoog was, waarop de brandweer werd gealarmeerd. De bemanningen van beide schepen zijn vervolgens van boord gehaald, schrijft de nieuwswebsite Gelre Nieuws. ‘De brandweer heeft de steiger afgezet om te voorkomen dat personen in de buurt van de schepen kunnen komen. Het risico concentreert zich voornamelijk in en rond het vrachtruim, binnen een straal van ongeveer 20 meter. De schippers zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd en hebben het advies gekregen om naar het ziekenhuis te gaan als hun klachten verergeren.’

Antwerpen

De schepen die zijn stilgelegd zijn de Participant en de Noorderlicht. Sinds vrijdagochtend 7.25 uur geldt een afmeerverbod voor steiger 1 in de vluchthaven. De Scheepvaartkrant weet te melden dat de schepen op weg waren naar onder meer een bestemming in Maarheeze. Ook in Antwerpen zou een van fosfine verdacht schip liggen.

Gassingsleider

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft onlangs de regels voor het gebruik van fosfide aangescherpt. Dat gebeurde na meerdere levensbedreigende besmettingen in 2021 op binnenschepen die uit zeeschepen geladen hadden. Een van de nieuwe regels is dat de ruimtes waarin gassing plaatsvindt goed herkenbaar moeten zijn. ‘Er moet gewaarschuwd worden voor het gevaar van fosfinegas, data van toepassen en herbetreden moeten worden vermeld en het aantal gebruikte verpakkingen moeten duidelijk worden aangegeven. De ruimtes mogen pas worden betreden als een gassingsleider die heeft vrijgegeven’, aldus het college. Ook is het gebruik aan boord van de binnenvaart aan banden gelegd.

Knoflook

Fosfine wordt gebruikt als verdelgingsmiddel tegen insecten. Het ruikt bij gebruik naar knoflook of rottende vis.

