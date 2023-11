Havenbedrijf Rotterdam wil op Smart Shipping Event in gesprek over veiligheid

Havenbedrijf Rotterdam verzorgt al tientallen jaren Vessel Traffic Services (VTS) in de haven, ofwel scheepvaartbegeleiding. Maar de automatisering in de scheepvaart gaat snel. ‘De toekomst is er nu al, maar wij moeten nog onderzoeken hoe daarmee om te gaan’, zegt Harmen van Dorsser, projectmanager VTS Innovation Lab. Tijdens het Smart Shipping Event op 28 november wil hij met de markt in gesprek over de veiligheid. ‘Ik heb wel wat kanttekeningen.’

Voor Van Dorsser zitten er twee kanten aan de digitalisering van de scheepvaart. ‘De ontwikkelingen in kaartsystemen gaan hard, daar hebben wij wat aan.’

Binnen het VTS Innovation Lab van Havenbedrijf Rotterdam worden verschillende onderzoeken gedaan. ‘Hoe kunnen wij die digitalisering inzetten om de VTS te verbeteren? Dat is deel 1 van de presentatie.’

Maar Van Dorsser wil het moment op het podium maar al te graag aangrijpen voor een gesprek met het publiek. ‘Ik zag dat de eerste sessie “Kun je nog varen zonder trackpilot?” heet. Als het niet meer zonder kan, dan moet het wel veilig gebeuren’, stelt hij.

Signalerende rol

Wat is daarin de rol van het Havenbedrijf? ‘Ik denk dat wij een signalerende rol hebben. Wij zien veel schepen de Rotterdamse haven in- en uitvaren en het gebeurt niet altijd veilig.’

Hij maakt de vergelijking met de luchtvaart en het wegverkeer. ‘Heeft een trackpilot ook een beveiligingssysteem zoals wanneer je de handen van het autostuur afhaalt?’, vraagt hij zich af. ‘En in de luchtvaart worden flinke opleidingseisen gesteld aan het gebruik van de automatische piloot. Dat is in de binnenvaart niet het geval.’

Van Dorsser ziet dat schepen die op een trackpilot varen langer een stabiele koers varen. ‘Dat blijkt ook uit onderzoeken van Marin. Maar wat gebeurt er als schepen tegengestelde koersen varen? Dan denken schippers: “Dat andere schip zal toch wel van koers veranderen, het ziet mijn koers”. Als beide dat denken, gaat het mis.’ Daar is volgens Van Dorsser ook een rol weggelegd voor het onderwijs.

‘Wij hebben als Havenbedrijf misschien alleen een signalerende rol. Maar we hebben met zijn allen de taak het veilig te houden. Daar ga ik 28 november graag over in gesprek.’