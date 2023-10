Smart Shipping Event 2023: deze experts helpen u de kansen van slim varen te benutten

Op het podium staan onder meer Alexander Lutz (Argonics), Yves Hacha (Tresco), Roland Bosman (Bosman Shipping Group), Remco Pikaart (Shipping Technology), Ivo ten Broeke (CCR) en Ynse Deinema (Roboat).

Een groeiend aantal binnenvaartschippers maakt gebruik van een trackpilot. Hoe verlicht deze technologie de taken van de schipper, en welke verdere ontwikkelingen liggen in het verschiet? Alexander Lutz van Argonics en Yves Hacha van Tresco delen hun expertise.

Welke stappen worden gezet om (semi-)autonoom varen op de Rijn mogelijk te maken?

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) zet zich in voor de ontwikkeling van een kader dat geautomatiseerd varen op de Rijn mogelijk maakt zonder dat daarbij de veiligheid of vlotte afwikkeling van de scheepvaart in het gedrang komt. Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke legt uit welke stappen hiervoor worden genomen.