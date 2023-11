Schipper bekneld in stuurhut, schip stuurloos

Een schipper is door hulpdiensten van boord gehaald aan de Rotterdamse Müllerkade, nadat hij bekneld was geraakt tussen het dak en de rest van de stuurhut. Het 55 meter lange binnenvaartschip ligt nabij de Rotterdamse Parksluis, naast het kantoor van de Zeehavenpolitie. Over de toestand van de schipper is nog niets bekend.

‘Wij kregen om 13.40 uur een melding dat er een binnenvaartschip doelloos rondjes aan het varen was. Daarop zijn de hulpdiensten ingeschakeld’, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op een video op X is te zien hoe het schip een partyschip ramt. Bij aankomst bleek dat de schipper klem zat in de stuurhut, volgens de woordvoerder. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het schip was onderweg van de Rotterdamse Maashaven naar Delft.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig bij het ongeval. De brandweer, politie en havendienst waren met groot materieel uitgerukt. Het beschadigde binnenvaartschip is inmiddels aan een ponton naast het kantoor van de Zeehavenpolitie vastgelegd.

De video op X waar te zien is dat het schip stuurloos lijkt rond te dolen.

Ooggetuigen meldden dat de man op een brancard van boord is gehaald, met een speciale takelwagen van de brandweer.