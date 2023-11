Australische havens weer open na cyberaanval

De grote havens die 40 procent van de Australische vrachthandel afhandelen zijn heropend na een cyberaanval. De hack van afgelopen vrijdag op DP World, een van de grootste havenexploitanten ter wereld, leidde tot het staken van de activiteiten in de oostelijke havens van Melbourne, Sydney en Brisbane en in Fremantle in het westen.

Hoewel de activiteiten gedeeltelijk werden hervat, zouden het onderzoek naar de cyberaanval en de maatregelen om het netwerk te beschermen de dienstverlening nog dagenlang kunnen verstoren, zei DP World in een verklaring. Door de hack heeft de havenexploitant een achterstand van 30.000 zeecontainers weg te werken die zich in havens in heel Australië hebben opgestapeld.

Het bedrijf verwacht maandag 5000 containers uit de vier havens te vervoeren, minder dan een kwart van het normale dagelijkse volume in het hele land, aldus een woordvoerder. Nu DP World de komende dagen ook wordt getroffen door lokale stakingen, kan het volgens de woordvoerder tot volgende week duren voordat de normale activiteiten in Australië worden hervat. DP World beheert bijna 40 procent van de goederen die Australië in- en uitgaan.

DP World sloot zijn systemen van het internet af toen de aanval vrijdag werd ontdekt. Vrachtwagens konden daardoor geen vracht meer lossen of ophalen in de vier havens. Welke organisatie achter de hack zit is nog niet bekend. DP World werkt samen met de Australische overheid en cyberautoriteiten om de aanval te onderzoeken.

