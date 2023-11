De nieuwe Schuttevaer is uit: winnaars Maritime Awards bekend en de 25 rijksten in de sector

Hoogtepunten

Welk schip gaat ervandoor met de Ship of the Year Award? De eervolle prijs werd gisteren uitgereikt op het Maritime Awards Gala, een evenement met genoeg glamour om op de voorpagina van de nieuwe krant te staan. En over de schorsing van het NBKB is het laatste woord nog niet gezegd; je leest er alles over in deze editie van Weekblad Schuttevaer.