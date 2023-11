Opnieuw minder verlies voor Royal IHC

Scheepsbouwer Royal IHC heeft in 2022 een nettoverlies geleden van 35,1 miljoen euro. Dat is wel een verbetering voor de Kinderdijkse scheepsbouwer ten opzichte van de vorige jaren, in 2022 bedroeg het verlies 63,4 miljoen euro en in 2021 was dat 300 miljoen euro.

De omzet van IHC kwam in 2022 uit op 354 miljoen euro, 7,6% lager dan de 380,9 miljoen euro in 2021. Het orderboek stond eind 2022 op 260,3 miljoen euro, dat is 21,2% hoger dan een jaar eerder. Eind 2021 stond het orderboek op 204,9 miljoen euro.

De scheepsbouwer heeft flink gesneden in het personeelsbestand. ‘In 2022 hebben we door een reorganisatie ons kostenniveau naar beneden gebracht en onze organisatie verder aangepast om de verwachte omzet in het bedrijfsplan van 2022 te kunnen halen. Door de herinrichting van de organisatie is Royal IHC flexibeler en wendbaarder geworden. Begin 2023 zijn de geplande kostenbesparingen en de doelstelling van 1850 fte wereldwijd behaald’, schrijft IHC in een persbericht. Eind 2021 had IHC nog 2761 mensen in dienst.

2022 stond toch vooral in het teken van de financiële herstructurering. ‘Er is in 2022 een proces gestart om de financieringsstructuur te verbeteren. Eind 2022 werd een overeenkomst bereikt met het merendeel van de kredietverstrekkers.’ Toch was het toen niet helemaal rond, maar ‘na de gunstige uitkomst van de “WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)” op 9 maart 2023 werd de nieuwe financieringsstructuur geïmplementeerd.’ Belangrijk onderdeel van die reorganisatie was de verkoop van IQIP.

Reorganisatie en verkoop IQIP

‘Met de reorganisatie en verkoop van IQIP heeft Royal IHC weer een stabiele financiële basis, ook voor de benodigde projectfinanciering voor de meer complexe opdrachten. Als organisatie zijn we flexibeler, weerbaarder en efficiënter geworden. Onze flow business (equipment, services en standaard baggerschepen) trekt goed aan en is winstgevend. Het behouden van deze uitgangspositie heeft onze continue aandacht. Mede door onze unieke expertise zijn we zo goed gepositioneerd om onze orderportefeuille in de toekomst uit te blijven bouwen’, stelt kersverse CEO Derk te Bokkel, die per 1 november 2023 aan het roer staat.

In het jaarverslag van 2021 voorspelde toenmalig CEO Jan Pieter Klaver dat 2023 het jaar van de waarheid werd. Over de ontwikkelingen in 2023 schrijft IHC nu: ‘De effecten van COVID-19 zullen nog enige tijd voelbaar zijn. Er zullen weer grote orders worden geplaatst zodra klanten het vertrouwen terugkrijgen om te investeren in vernieuwing van hun activabasis met contracten voor infrastructuurprojecten in de hand. De huidige groei in baggerschepen op maat is vooral te danken aan de levering van uitrusting, engineering en bouwsupervisiepakketten.’

Slaapstand

Een belangrijke opdracht werd wel binnengehaald in 2023. Die voor de bouw van een grote sleephopperzuiger voor Boskalis. Daardoor wordt de werf in Krimpen aan den IJssel begin 2024 weer operationeel. ‘De order van Boskalis voor de bouw van de 31.000 m3 TSHD is van strategisch belang. Het bevestigt onze positie als leverancier van maritieme technologie. De orderportefeuille voor 2023 laat groei zien, ook voor custom-built schepen. Het kostenniveau voor de bouw in Nederland blijft een punt van discussie en klanten vragen steeds vaker naar het alternatief van bouwen in andere delen van de wereld. Dit wordt dan ook onderdeel van het toekomstbestendige businessmodel van Royal IHC.’

