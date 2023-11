Van landrot tot binnenvaartberoemdheid: het verhaal van scheepsspotter Anja

Met 22.000 volgers op Facebook is Scheepsspotter Anja een bekende naam in de binnenvaart. Bijna geen schip passeert haar balkon aan de Nieuwe Maas in Ridderkerk ongemerkt, en bijna alles wat vaart gaat op de foto. Wie is deze maritieme paparazzo?

Al videobellend laat Anja Luijendijk haar appartement zien. ‘Hier het balkon met uitzicht op de Nieuwe Maas. En vanuit dit raam zie ik punt van de Lek, de Noord en de Nieuwe Maas. Toen ik hier kwam wonen, dacht ik: “Wat leuk al die schepen, daar moet ik wat mee”.’ Dat was 8,5 jaar geleden. Anja verruilde samen met man Teun het kleine Westmaas voor een appartement in Ridderkerk. Daar kwam ze voor het eerst in haar leven met de binnenvaart in aanraking. ‘Joh, ik wist amper wat een boot was.’

Anja pakte haar iPhone en deelde de foto’s op de Facebookpagina ‘Ankerplaats’, vernoemd naar haar woongebouw. ‘Ik wilde als nieuwe bewoner graag in contact komen met de schippers.’ Al snel reageerde iemand uit de binnenvaart op een foto. ‘Die tagde de schipper van de sleepboot dat ik op de foto had gezet. Zo werden de foto’s steeds vaker bekeken.’

Media aandacht

8,5 jaar later en de Facebook-pagina heet niet meer Ankerplaats, maar Scheepsspotter Anja. De iPhone is ingeruild voor een spiegelreflexcamera. De paar reacties zijn uitgegroeid tot bijna 22.000 volgers ‘nog een paar te gaan, morgen heb ik die denk ik’. Foto’s halen standaard 150 likes, met uitschieters naar honderden likes. Video’s die Anja deelt worden gezien door 400.000 mensen. ‘Ik heb nu een bereik van 2 miljoen’, vertelt Anja. En dat gaat niet onopgemerkt. In 2015 komt Man bijt Hond langs om haar bijzondere hobby vast te leggen. ‘En toen ging het hard.’ Inmiddels zijn alle Nederlandse media langs geweest. ‘Rijnmond, Hart van Nederland, De Telegraaf en Volkskrant’, somt Anja de titels met een glimlach op.

Het heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat haar pagina zo is gegroeid. Toch denkt Anja niet dat die aandacht de sleutel tot succes is. ‘Ik ben echt een landrot. Maar wel een landrot die de binnenvaart een warm hart toe draagt, zichtbaar maakt en de sector promoot. Dat waarderen de schippers’, stelt ze. ‘Oh, en ik neem mijzelf niet te serieus. Die zelfspot die ik heb helpt ook.’ En dat de scheepsspotter geliefd is in de binnenvaart blijkt wel. Tussen de foto’s op haar Facebook-pagina zie je veel zwaaiende schippers. ‘Ze weten natuurlijk waar ik zit. Dan komen ze even de stuurhut uit om te zwaaien.’ Ook als Anja niet met de camera klaar staat, laten sommige schippers weten dat ze er aan komen. ‘Dan zit ik rustig voor de tv ’s avonds en schijnt er ineens een gigantische lamp naar binnen. Nou dan weet ik hoe laat het is.’

Het blijft niet alleen bij zwaaien. Anja wordt door alles en iedereen gevraagd om mee te varen. Ze lepelt ze een voor een op, de schepen waar ze mee mocht varen. ‘Met de havendienst RPA15, met de RWS 73, passagierschip River Dream.’ En bij ieder schip heeft ze een smeuïge anekdote. ‘Of ik een stuk wilde varen? Ja, dat wil ik wel. Maar dan wil ik wel een kapiteinsjas aan. Nou daar zat ik hoor.’

Band met de Kadima

Aan boord stappen doet ze graag, want daar maakt ze nog mooiere foto’s. Maar liefst 37 keer stapte Anja aan boord van de Kadima. Het schip van Chris Hovestadt was door Anja spectaculair op de foto gezet. Het leidde tot een berichtje van Rianne, de vrouw van Chris. ‘Die foto hebben ze als kerstkaart gebruikt en ik mocht er ook eentje ontvangen. Eigenlijk hebben we sindsdien contact.’ Anja is niet zo verlegen, zegt ze zelf, en dus nodigde ze zichzelf uit aan boord van de Kadima. Die ene keer meevaren werd nog vaak herhaald. ‘Het zijn gewoon hele goede vrienden geworden.’

De pagina bijhouden is inmiddels bijna een full-time job geworden. Anja maakt vanaf haar balkon foto’s, bekijkt ze vervolgens allemaal op haar telefoon en de 15 beste foto’s van de dag verschijnen verspreid over de volgende dag. Op vakantie? ‘Dan kiezen we een plek bij het water uit. Ben al drie keer naar Overloon op vakantie gegaan, mooi dicht bij sluis Sambeek.’ Op de vraag of de binnenvaart haar leven heeft overgenomen slaat ze de hand schuldbewust voor haar ogen. ‘Het lijkt er wel op hè?’

Diamond painting

Anja heeft overigens ook andere hobby’s. Diamond painting is er een van, waarbij een foto om wordt gezet in een schilderij bestaande uit steentjes. ‘Ik stuur je zo wel een paar foto’s op de app. Heb van de Kadima zo’n schilderij gemaakt.’ Toch weer de binnenvaart.

En man Teun, wat vindt die er van? Anja kan haar lach bijna niet inhouden. ‘Dat is ook wel een verhaal.’ Teun heeft nog altijd een supermarkt in Westmaas. En hij levert met die supermarkt inmiddels boodschappen aan vele binnenvaartschepen. ‘Zit die op zijn telefoon vervolgens die schepen te volgen via shipfinder.’ De binnenvaartziekte is besmettelijk in Huize Luijendijk.

Een landrot is Anja inmiddels niet meer. En haar sterrenstatus in de binnenvaart groeit iedere dag een beetje meer. Dat blijkt wel wanneer ze een paar uur na het interview een appje stuurt. ‘Zet maar in het artikel dat mijn pagina 22.000 volgers heeft. Net bereikt.’ Bij deze.

