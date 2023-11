Storm Ciarán houdt huis in Nederland

Zo heeft het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Grote Sluis bij Hoorn gesloten. De gemeente sloot de Kleine Sluis in die plaats. Gisteren ging de sluis bij de Broekerhaven bij Enkhuizen al dicht. Dat is nodig omdat storm Ciarán precies op de kust tussen Hoorn en Enkhuizen staat, aldus het schap.

De storm zorgt ervoor dat het water in het IJsselmeer en het Markermeer opstuwt. Dat is vrijwel nergens een probleem vanwege de windrichting, maar het West-Friese gebied tussen Hoorn en Enkhuizen ligt wel precies in de wind. Het verhoogde waterpeil kan problemen veroorzaken op de achterliggende lage kades. Ook woonboten en hun aansluitingen zouden wateroverlast kunnen krijgen als de sluizen niet gesloten waren.

Ook de afvaarten van Harlingen naar Terschelling en terug, zijn vandaag vervallen.

Stena Line

Ondanks de storm varen de boten van Stena Line vandaag wel gewoon van Hoek van Holland naar Harwich. ‘Vooralsnog gaat dit gewoon door’, aldus een woordvoerder. ‘Onze schepen kunnen dit soort weer in principe goed aan, al wordt er afhankelijk van de wind wel wat langzamer gevaren.’

Zowel vanuit Hoek van Holland als Harwich aan de Engelse oostkust gaat twee keer per dag een ferry naar de overkant.

Gisteren maakte de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit al bekend dat de scheepvaart op de Westerschelde is gestremd vanwege de storm. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de maatregel om 07.00 uur is ingegaan en vooralsnog tot donderdag 23.00 uur van kracht is. Ook op het Kanaal Gent-Terneuzen is het scheepvaartverkeer gestremd.