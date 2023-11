Storm Ciarán belemmert de scheepvaart in North Sea Port

Storm Ciarán

Tientallen schepen kunnen North Sea Port niet meer in of uit als gevolg van de stremming van de Westerschelde. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit van Nederland en Vlaanderen heeft het scheepvaartverkeer in het gebied tijdelijk stilgelegd in verband met storm Ciarán. Het sluizencomplex in Terneuzen is gesloten.