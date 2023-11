Aan de reis: hogere waterstanden drukken de vrachttarieven op de Rijn

Beide benchmarks vinden prijssteun in de zorgen om het oplopende conflict in Israël. Tegelijkertijd ondervinden de prijzen neerwaartse druk door de huidige bemiddelingsgesprekken die er gevoerd worden. Door de onzekerheid die het conflict met zich meeneemt is het handelen in beide benchmarks erg onvoorspelbaar geworden. Waar beide benchmarks aan het begin van vorige week met bijna $2,00 per vat stegen door het nieuws van Amerikaanse inmenging in het conflict, zakte deze later weer in door de bemiddelingsgesprekken tussen Hamas en Israël in Qatar. Prijzen gedragen zich momenteel erg volatiel waardoor vele marktspelers een afwachtende houding hebben aangenomen.

Verdere ondersteuning kwam voort uit het geloof bij marktspelers dat de Amerikaanse overheid de rentes dit jaar niet verder zal verhogen. Hogere rentes leiden namelijk vaak tot een verminderde economische groei van het land en daarmee dus ook de vraag naar product vanuit de eindverbruiker. Het aantal actieve gas en olie boorinstallaties in het land steeg na een lange periode van afbouw voor een derde week op rij. Deze bereikte een totaal van 625, dat is 1 meer als voorgaande week.

ARA en Rijn

Vrachttarieven in het ARA-gebied stegen op weekbasis met ongeveer 5%. Met het einde van de maand in zicht waren veel marktspelers nog last minute op zoek naar transportmogelijkheden om zo aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Door de aanhoudende vertragingen in het gebied en de grote vraag naar beschikbare schepen zagen de vrachttarieven voor een zesde week op rij een grote stijging. Marktspelers die een vrij schip hadden maakte hier optimaal gebruik van om zo de beste reis voor de beste prijs uit te zoeken en te boeken. Echter leek begin vorige week een balans in vraag en aanbod te zijn gevonden, waardoor de vrachttarieven ook enkele dagen consolideerde rond dezelfde niveaus. De druk van het einde van de maand kwam pas midden vorige week op gang, waardoor een stijging voor de zesde week op rij gerealiseerd kon worden. De meeste marktspelers gaven aan geen haast te hebben met het zoeken naar nieuwe transporten omdat er onzekerheid heerst wanneer hun schepen weer vrij komen. Aan de vraag kant in de markt, houden de meeste spelers eveneens een afwachtende houding aan door de huidige hoge transportkosten. Hierdoor zou het goed mogelijk kunnen zijn dat de vrachttarieven de nieuwe maand lager beginnen en na een lange periode van stijging hun neerwaartse trend zullen gaan inzetten.

Ondanks de gelimiteerde beschikbare scheepscapaciteit in het gebied hebben de vrachttarieven op de Rijn afgelopen week hun 5-weekse stijging doorbroken. Snel stijgende waterstanden en een gelimiteerde vraag naar product en transport in het gebied lagen hier ten grondslag aan. Waar volledige intakes naar vrijwel alle Rijn bestemmingen niet mogelijk waren, is dit naar verwachting komende week niet meer van toepassing. Door de lage vraag naar product en transport in het gebied en de stijgende waterstanden blijven vele Duitse schepen in het ARA-gebied varen, waar er met de huidige vrachttarieven grotere omzetten en winsten te behalen zijn. Echter kan dit de komende tijd veranderen als zowel het marktsentiment in de ARA als op de Rijn omslaat. Een van de redenen hiervoor kan de toenemende vraag naar het importeren van winterkwaliteit product uit de ARA naar Duitsland zijn.

Geschreven door Emiel de Barbanson (www.inlandbarging.com)

Weekgemiddeldes ARA vrachttarieven

Prijs per euro/kton

Range: 2-6kton weekgemiddelde Laagste prijs van de week Hoogste prijs van de week Cross Harbor € 5,78 € 5,60 € 8,00 Rotterdam – Antwerp/Amsterdam € 6,78 € 6,60 € 8,00 Antwerp – Amsterdam € 7,78 € 7,60 € 8,00 Flushing – Antwerp € 7,22 € 7,00 € 7,50 Flushing – Rotterdam € 8,22 € 8,00 € 8,50 Flushing – Amsterdam € 9,22 € 9,00 € 9,50 Ghent – Flushing € 7,39 € 7,00 € 7,60 Ghent – Antwerp € 7,58 € 7,00 € 7,75 Ghent – Rotterdam € 8,58 € 8,05 € 8,75 Ghent – Amsterdam € 9,52 € 8,95 € 9,75

Weekgemiddeldes Rijn vrachttarieven

Prijs per euro/kton

range: 0-3kton Weekgemiddelde Weekgemiddelde Gasolie Weekgemiddelde benzine Duisburg € 18,00 € 17,25 € 18,75 Dortmund* € 21,00 € 21,00 – Cologne € 25,70 € 24,95 € 26,45 Koblenz* € 31,20 € 31,20 – Frankfurt* € 46,00 € 46,00 – Mannheim € 47,20 € 46,45 € 47,95 Karlsruhe € 52,00 € 51,25 € 52,75 Strasbourg € 55,40 € 54,65 € 56,15 Basle EUR € 73,60 € 72,85 € 74,35 Basle CHF 69,80 CHF 69,05 CHF 70,55 CHF

