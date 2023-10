Aan de reis: olieprijs schiet omhoog vanwege Gazastrook

Marktinzicht

Wereldwijde olieprijzen zijn afgelopen week weer sterk gestegen. Brent crude sloot de week af op $ 90,89 per vat, een stijging van 7,5%. WTI (West Texas Intermediate) steeg afgelopen week met 5,9% naar $ 87,69 per vat. De stijging is een reactie op het oplopende conflict in Israël.