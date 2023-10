Waterstofloze Antonie maakt eerste proefvaart

Met een gapend gat voorin het ruim heeft de Antonie haar eerste officiële proefvaart voltooid. Op het Haringvliet werd een topsnelheid van 19 kilometer per uur bereikt. Dat gebeurde dieselelektrisch, want de waterstofcontainers zijn er nog niet.

De lege plek in het laadruim is bestemd voor de drie waterstofcontainers, maar die zijn vertraagd en komen pas eind november. Het schip vaart in de tussentijd dieselelektrisch op biodiesel. Daarvoor worden het nood-dieselaggregaat en het batterijpakket ingezet. ‘Die proefvaart hebben we nu gehad. En die is goed verlopen’, zegt schipper-eigenaar Harm Lenten.

Lenten moest wel even wennen aan de elektrische aandrijving. ‘Het is goed dat we nu al proefvaren met het accupakket. Want die heeft in deze opstelling dezelfde rol als straks met de waterstofcontainers.’

Het batterijpakket van 1,2 megawatt is bedoeld voor havenbedrijf tijdens het laden en lossen en als piekvermogen en wanneer extra stuwkracht nodig is. De verdere energie moet straks komen vanuit de drie waterstofcontainers en tot die er zijn vanuit de noodgenerator die draait op biodiesel.

Koning Willem-Alexander zal het waterstofschip Antonie 14 november in gebruik stellen tijdens een werkbezoek aan Duisburg. De waterstofcontainers zullen er dan nog niet zijn. ‘Nee, maar dat wisten we van tevoren’, vertelt Lenten.

Begin december volgt daarna een tweede proefvaart. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen.’ In de tussentijd zal de schipper wel al gaan varen tussen Delfzijl en Groningen. ‘Want er moet zout worden vervoerd.’

Lees ook: Harm Lenten pleit voor meer openheid in resultaten nieuwe schepen op alternatieve brandstoffen Lees ook: Eerste keer emissieloos: mee op de maidentrip van H2 Barge 1