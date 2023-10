Nederlandse Zeehavens organiseren online verkiezingsdebat

Dit debat biedt een platform aan kandidaat-Kamerleden, waaronder Harmen Krul (CDA), Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) en Dorien Blommers (D66), om te debatteren over de cruciale rol van zeehavens in de Nederlandse economie en de noodzaak van een overgang naar een klimaatneutrale samenleving.

Hoe versnellen we de energietransitie vanuit de havens als zenuwcentra? Wat is ervoor nodig om de cirkel rond te maken in de grondstoffentransitie? En hoe maken we onze havendelta toekomstbestendig? Dit zijn enkele belangrijke vragen die besproken worden tijdens het debat. Ann-Lynn Hamelink, eindredacteur bij RTL Z en presentator bij RTL Z en RTL Nieuws, zal het debat modereren.

Wil je meekijken op woensdag 1 november tussen 16:30 en 18:00 uur, meld je dan aan om de kijklink te ontvangen.