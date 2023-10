Alerte bemanning redt overboord gevallen cruisepassagier

Snel en adequaat ingrijpen door de bemanning van het cruiseschip Symphony of the Seas heeft zondag 29 oktober het leven gered van een passagier.

De man viel aan het eind van de avond overboord tussen het vasteland en Mallorca. Het schip was rond vijf uur uit Barcelona vertrokken en was op weg voor een transatlantische cruise naar Florida ter afsluiting van het zomerseizoen in Europa.

Door nog onbekende oorzaak raakte de man te water. Een passagier aan boord vertelt aan de website Cruiseradio dat aan boord ‘Oscar, oscar, oscar’ werd omgeroepen, een code aan boord van sommige cruiseschepen om man

overboord aan te geven.

Het schip draaide daarop en met schijnwerpers werd het water afgezocht. Een uur later liet de kapitein via de omroepinstallatie weten dat de man gered was en inmiddels in de ziekenboeg verzorgd werd. Het schip kon daarop de oude koers vervolgen.

Het gebeurt vaker dan passagiers van een cruiseschip vallen of springen. Volgens een telling van de website Cruise Junkie gebeurde dat dit jaar zelfs al 17 keer (inclusief ferries). In veruit de meeste gevallen kan het slachtoffer niet gered worden en wordt zelfs het stoffelijk overschot niet gevonden.