Witvistrawler H-7 Kirkella voor het eerst in IJmuiden

780 ton visfilet

De witvistrawler H-7 Kirkella uit het Engelse Hull deed vrijdag 20 oktober voor het eerst IJmuiden aan. Er werd geen vis gelost, alleen brandstof gebunkerd. De H-7 is eigendom van UK Fisheries Ltd in Hull, een samenwerkingsverband van de Katwijkse rederij Parlevliet & Van der Plas en de IJslandse rederij Samherji hf.