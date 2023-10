Oostenwind zorgt voor extreem lage waterstand in de Eemshaven

Laag water

De herfst is aangebroken en dat is meteen goed te merken. Vrijdag en zaterdag zal de wind hard tot stormachtig zijn vanuit het oosten. Dit zorgt ervoor dat in de noordelijke zeehavens sprake zal zijn van een extreem lage waterstand. Ook de Eemshaven en de haven van Delfzijl hebben hier mee te maken.