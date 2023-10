Zware Kees: doorvaarthoogte

Eens kijken…ja hoor, al op pagina 2! Wéér een stuurhuis dat nét iets te hoog bleek te zijn om onder een brug door te varen. Bijna elke week lijkt het raak, soms met akelige gevolgen voor de dienstdoende schipper. Wat is dat toch met die ongevallen? Ligt het aan de bruggen, de informatie over doorvaarthoogten die toch op elk schip aanwezig moet zijn? Of ligt het misschien aan de schippers? Die, opgejaagd door krappe vaartijden, denken ‘het gaat nét!’

Lang geleden, op mijn eerste coastertje, had ik zo nu en dan al met lage bruggen te maken. We voeren kanalen en rivieren op en af en daar ligt weleens een brug overheen. Ooit moesten we naar IJmuiden, naar de Staalhaven. Om daar te komen moet je een niet al te hoge, vaste brug onderdoor. Dat kan alleen met een binnenvaartschip (niet te hoog…) én ons onooglijk kleine coastertje (ook al niet te hoog). Ik weet niet of deze haven nu nog in gebruik is, met steeds groter wordende binnenvaartschepen zal dat nog een hele klus worden.

Dat was het ook voor het scheepje waarop ik destijds voer. Kapitein Bert was echter niet voor één gat te vangen en beschikte over een aantal kunstjes. Zeemanschap is misschien een beter woord.

Nadat ik de voormast had laten zakken, werd ook de radar en de radiorichtingzoeker op het stuurhuis gekanteld.

Peinzend nam ik de aldus verkregen kruiplijn op. Ik was er niet gerust op.

Maar ook in die tijd was het niet gebruikelijk dat men, als jongste aan boord, tegen mijn stokoude kapitein (hij was zeker de 40 al gepasseerd) enige twijfel liet blijken, wanneer het over operationele zaken ging.

‘Hou maar een stootwil klaar aan de bovenkant van het stuurhuis’, zei de kapitein, die mij had zien twijfelen. Gelukkig had hij deze grap al eens eerder gemaakt, zodat ik niet direct overijverig een oude autoband de brugvleugel op zeulde.

Bert gaf zeer langzaam vooruit en nam zelf het roer. Het voorschip ging makkelijk onder de brug van de Noordersluisweg door. Toen het stuurhuis onder de brug door moest wist ik het zeker: dit gaat niet lukken! Op het punt een schreeuwende waarschuwing te geven gaf de kapitein vol vooruit. Het achterschip zakte door de plotselinge versnelling wat naar beneden, precies lang genoeg om het kleine stuurhuisje met luttele centimeters speling onder de brug door te laten schieten. Daarna nam Bert vaart terug en keek mij grijnzend aan.

‘Wat zie je bleek! Ga maar effe een bakkie koffie voor me zetten.’

Deze man wist waarmee hij bezig was, concludeerde ik.

