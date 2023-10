PZI maakt animatie voor veilig passeren van bruggen

Ingezonden

Helaas blijven er nog steeds ongelukken gebeuren waarbij schepen het stuurhuis of de brug raken. Het Platform Zero Incidents (PZI), opgezet door Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), heeft sinds 2016 tot 2023 ongeveer 120 van deze incidenten geregistreerd. Het is betreurenswaardig dat bij deze ongevallen vijf mensen zijn omgekomen en meer dan 20 anderen licht tot ernstig gewond zijn geraakt. Dit heeft PZI aangespoord om dit jaar een campagne te lanceren met als titel: Veilig passeren van bruggen.