Houten garnalenkotter N-116 zinkt in Nieuwpoort

De houten viskotter N-116 Nostalgie is in de vroege ochtend van maandag 17 oktober gezonken toen het lag afgemeerd bij de gemeentelijke vismijn van Nieuwpoort aan de IJzer. Het scheepje is een dag later uit het water getild en op het droge gezet. Waarom de Nostalgie zonk is vooralsnog onduidelijk.

De N-116, die in 1961 werd gebouwd door Scheepswerven Degraeve in Zeebrugge, deed tot 2020 dienst als garnalenvisser, maar lag sindsdien opgelegd in Nieuwpoort. Het is een van de laatste houten vissersschepen die aan de Belgische kust werden gebouwd. De gemeente Koksijde besloot het vaartuig in het najaar van 2022 aan te kopen met de bedoeling het te restaureren. Het schip is erkend als cultureel erfgoed en krijgt daardoor subsidie voor de restauratiewerken. De elektriciteit en het stuurhuis zijn inmiddels vernieuwd en gerestaureerd. Ook de inrichting van het logies en het visruim en dek worden aangepakt. Op het droge wordt de romp nu opnieuw gebreeuwd en in de coating gezet. Bedoeling is dat de Nostalgie in 2024 in de vaart komt voor havenrondvaarten en visserijdemonstraties op zee.

Hoopvol

De Nostalgie zal worden geëxploiteerd door het Nationaal Visserijmuseum Navigo in Oostduinkerke, dat in september 2024 na complete nieuwbouw haar deuren zal openen. De gemeente Nieuwpoort is nauw betrokken bij het project. Zo bouwt de gemeente een nieuwe afmeerponton voor de Nostalgie.

Momenteel wordt onderzocht wat de schade is aan het schip. Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is hoopvol gestemd. ‘Het ziet ernaar uit dat de Nostalgie alsnog zeewaardig kan worden gemaakt.’