Euronav breidt vloot uit met nieuwbouw VLCC

Frontline

Nauwelijks heeft Euronav 24 tankers verkocht aan Fronttline, of Euronav breidt zijn vloot alweer uit. De rederij heeft een optie voor de bouw van een tweede Very Large Crude Carrier (VLCC) omgezet in een opdracht. Het wordt een zusterschip van een al in aanbouw zijnde 309.000 dwt tanker.