Eensgezindheid wint onstuimige Klipperrace

De zon breekt zaterdagochtend door bij de ankerstart van de 48e Klipperrace Er staat een beetje wind en rustig glijden de klippers het Krabbersgat uit. Maar buiten uit de luwte van Enkhuizen lopen bij noordwesten wind altijd pittige golven en de wind zou verder aantrekken tot west 6 Beaufort.

Ongeveer de helft van het wedstrijdveld kiest in het parcours eerst voor Stavoren, de andere helft kruist naar de boei bij Medemblik. Ondertussen wordt het snel ruiger op het water. Bij de grote eenmastklipper Eendracht, vorig jaar nog winnaar in de B-klasse, gaat bij Stavoren de mast overboord. Niemand raakt gewond. Al snel geven drie klippers in de A-klasse en vier in de B de strijd op met gebroken zwaarden en gescheurde zeilen.

Eerherstel

De Eensgezindheid dendert als eerst het Krabbersgat weer in. Vorig jaar won de Welvaart, maar dat blijkt nu een uitzondering te zijn geweest. Schipper Peter van Weelderen van de Eensgezindheid stelde orde op zaken. Sinds 2011 won hij acht keer. De stevenaak La Bohème volgt als tweede en daarna komt ook de Welvaart binnen. De Willem Jacob kruipt elk jaar een plaatsje vooruit en wordt dit jaar vierde, knap tussen alle grote tweemasters.

In de B-klasse wint Hans Luining van de Korevaer, een zware, hoge klipper, wel prettig bij dit zware weer.

Zondag vaart de startkotter nog wel uit, maar ligt vervolgens zwaar te rollen in de golven bij de toekomstige startplaats. Het waait 15 knopen en wedstrijdleider Peter Mazereeuw moest besluiten de wedstrijd af te gelasten.