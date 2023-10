Bemanning Espero vaart paard klem om het te redden uit de Maas

Het binnenvaartschip Espero heeft woensdagavond 11 oktober een cruciale rol gespeeld bij de reddingsactie van het paard uit de Maas. Het schip was onderweg van Oosterhout naar Aaijen, toen het door de brandweer en schippers om assistentie werd gevraagd. Er was al langer een tot dan toe onsuccesvolle reddingsoperatie gaande.

Niet lang na de oproep ontdekte de bemanning het dier aan de oever van de Maas, spartelend in het water. ‘Normaal gesproken vervoeren we grind. We hadden gelukkig geen lading meer, waardoor we zo dicht bij de oever konden assisteren.’

‘De brandweer kon niet bij het paard komen vanwege dichte begroeiing, Daardoor zagen zij het dier niet.’ De bemanning besloot om het schip langs de oever te leggen om zo het paard in te sluiten en de lampen op het dier te schijnen. Om zo verdere vluchtpogingen van het dier te verhindenren. ‘Het lukte ons om het paard klem te zetten bij een ondiep stuk waar het dier kon staan terwijl het op hulp wachtte’, aldus de schipper van de Espero.

‘Gisteren heb ik de eigenaar van het paard nog aan de telefoon gehad. Volgens de eigenaar is het paard, dat nog een veulen is, door een nog onbekende oorzaak in paniek geraakt terwijl hij uit de stal werd gehaald. Het paard is weggerend en zwom over van de Brabantse kant naar de Limburgse kant van de Maas.’

Veulen

Met geduld en vastberadenheid slaagde de brandweer erin het paard naar de oever te brengen, waar het veilig was. De hele operatie duurde ongeveer een half uur. Nadat het paard weer veilig aan de kant stond, vervolgde Espero haar weg naar Aaijen. ‘De eigenaar van het veulen vertelde dat het ondanks een aantal kleine verwondingen goed gaat met het dier.’