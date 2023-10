Haven Antwerpen-Brugge bestelt zes slepers bij Damen, waaronder opvolger Sparky

De sleepboten worden tussen eind 2024 en begin 2025 geleverd. De eerste is de elektrische sleepboot, type RSD-E Tug 2513. In Nieuw-Zeeland vaart er al eentje van dat type. Dit was de eerste volledig elektrische sleepboot en werd geleverd aan de haven van Auckland. Deze sleper, beter bekend als Sparky, is genomineerd voor de prestigieuze Ship of the Year-Award.

De overige vijf slepers gaan op gasolie varen. Van de huidige vloot slepers van het Havenbedrijf krijgen er twee een nieuwe aandrijving. Een wordt omgebouwd naar waterstof en een ander naar methanol.

Tekst gaat verder onder de foto