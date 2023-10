Studio Schuttevaer dagelijks live vanaf Europoort

Studio Schuttevaer is het live TV-programma van weekblad Schuttevaer. Normaal is dat om de week te volgen via YouTube, maar tijdens Europort zendt Studio Schuttevaer drie dagen achter elkaar live vanaf het NL paviljoen in Hal 8.

Waar is nu meer maritiem nieuws te vinden dan tijdens de grootste maritieme vakbeurs van Nederland, Europort. Daarom gaat hoofdredacteur van Schuttevaer, René Quist, tijdens beurs dagelijks in gesprek met experts, toonaangevende bedrijven en koplopers over trends, actualiteiten, wetgeving en de impact op de maritieme sector. En dat live vanuit een speciaal ingerichte studio in het NL Paviljoen in Hal 8.

Heeft u tip voor de redactie? Mail dan naar redactie@schuttevaer.nl. Of app naar 06-14051010. Wilt u u bedrijf commercieel onder de aandacht brengen? Klik dan hier.

Lees ook: p Lees ook: Minder schepen door Panamakanaal als gevolg van droogte