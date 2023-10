Directeur Limena: ‘Het varen en het internaat zijn nooit uit mijn bloed verdwenen’

Els de Jonge-Kleppe (55) is sinds een jaar Algemeen Directeur bij Limena. Ze begon in een roerige tijd. Haar voorgangers hadden besloten tot een nieuw bestuursmodel, maar dat proces liep vast. Na een jaar is de boel op de rit en vertelt de nieuwe directeur over de noodzaak tot herijking van een subsidieregeling, het belang van de reformatorische identiteit en haar verleden als groepsleider op het internaat.

‘We verwachten bij Limena de komende jaren nog een lichte groei, zo hebben we in Werkendam zeven nieuwe gezinnen ingeschreven en zijn we gegroeid van 58 naar 70 kinderen. We hebben op 2 locaties een nieuwe groep geopend. In de reformatorische gezindte zijn de gezinnen gemiddeld toch nog wat groter.’

Toch beseft De Jonge dat de krimpscenario’s voor de schippersinternaten reden tot zorg zijn. Dat bleek ook uit onderzoek van KPMG. KPMG deed onderzoek naar de herijking van ‘subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan’. De laatste aanpassing van de subsidieregeling dateert uit 2000, met als norm gemiddeld twaalf kinderen per groep en 2,7 Fte Pedagogisch Werkers. ‘Alle sectoren zijn geëmancipeerd, behalve de schippersinternaten, wij willen onderzoeken wat de pedagogische effecten zijn als de norm naar acht kinderen per groep gaat. Voor sommige kinderen is twaalf waarschijnlijk prima, maar andere kinderen hebben soms een rugzakje en net wat meer aandacht nodig.’

Claimrecht

Mocht de nieuwe norm veranderen tot bijvoorbeeld een groepsgrootte van acht, dan ziet De Jonge wel een nieuw probleem opdoemen. De huidige gebouwen zijn dan niet meer toereikend, er zijn dan te weinig groepen beschikbaar. Ook het claimrecht op de gebouwen is voor haar een groot probleem, ze kan de panden van Limena niet zomaar verkopen aan een projectontwikkelaar voor vervangende nieuwbouw elders, de panden vervallen bij verkoop aan het ministerie van Financiën.

‘Maar, de herijking is een goede zaak. Wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen gezond eten, dat er geld is voor recreatie. Zo hadden we niet op alle locaties eigen busjes om de kinderen te vervoeren, ik ben nu een dankbaar mens dat we die busjes toch konden aanschaffen.’

Reformatorische identiteit

Limena en Meander zijn samen nog de enigen die onderdak bieden aan schipperskinderen. ‘Een van de scenario’s in het KPMG onderzoek is het fuseren met Meander tot één organisatie, maar dat willen we beslist niet. We werken uitstekend samen, maar wij hechten aan onze reformatorische identiteit, het gros van de leerlingen gaat naar reformatorische scholen. God blijft voor ons steeds dezelfde, maar wij bewegen natuurlijk wel mee in deze dynamische tijd. Voor ons blijft dat altijd balanceren.’

Een jaar geleden trad De Jonge aan bij Limena en van meet af aan was het geen gespreid bedje waarin ze terecht kwam. De intentie was dat ze als directeur-bestuurder aan de slag zou gaan. Haar voorgangers bij Limena hadden besloten tot een nieuw bestuursmodel met een Raad van Toezicht, maar dat proces liep vast. De intentie is nu dat dit onder leiding van een bestuurscommissie per 1 januari 2024 goed geregeld is en ze van algemeen directeur alsnog directeur bestuurder wordt. ‘Ik heb hard gewerkt in het afgelopen jaar. Zo hebben we gewerkt aan de inrichting van een nieuw stafbureau in Dordrecht. Daarmee bouw je aan een team met allemaal nieuwe mensen, straks gaan we samen met de hele organisatie toewerken naar een pedagogisch beleidsplan.’

Bijzondere wereld

De Jonge begon haar arbeidzame leven in 1989 als groepsleidster op het schippersinternaat in Krimpen aan den IJssel. ‘Maar toen ik trouwde werd ik ontslagen, dat ging zo in die tijd. Daarna heb ik nog een aantal jaren op het Prins Hendrik internaat van Meander gewerkt. Dat varen en zo’n internaat is een bijzondere wereld, dat is nooit meer verdwenen uit mijn bloed, ik heb in al die jaren ook wel klussen gedaan voor internaten of ingevallen op een groep. Ik hou zelf ook erg van reizen, als schipper ben je ook altijd op reis, dat blijft altijd trekken en dat is wat ons bindt’, zo vertelt De Jonge op schippersinternaat de Merwede in Werkendam. Ze werkt iedere week een dag op de drie locaties van Limena in Dordrecht, Werkendam en Krimpen aan den IJssel. Ook eet ze af en toe op de groepen om contact te houden met de kinderen op het internaat.

Als ze in 1997 moeder wordt, blijft ze een aantal jaren thuis, wel pakt ze dan een studie op. Daarna gaat ze aan het werk op het Hoornbeeck College in Rotterdam en later in Gouda. ‘Ik had daar zo’n leuke baan als docent, maar ik werd gebeld voor de vacature bij Limena, samen met nog negen andere mensen. Het is mooi dat ze in deze reformatorische gezindte een vrouw hebben benoemd, de besturen en locatie directeuren zijn allemaal man, hoewel bij alle internaten bij aanvang een vrouw de leiding had. In de OR en oudercommissie zitten wel mannen en vrouwen. Als je op een ouderdag met moeders praat, heb je toch een ander gesprek. Ik denk ook dat juist een mix goed is voor teams.’

Terugkijkend op haar eerste jaar bij Limena ziet ze een mooie organisatie. ‘Juist de doelgroep van 6 tot 18 jaar is fijn, heel veel mensen willen ook graag hier werken. Soms keren ze na jaren zelfs weer terug. Bij Limena werken ook veel mensen die ik nog ken uit mijn tijd bij het Hoornbeeckcollege. Zo was huidig locatiedirecteur in Werkendam – Marien Blok – één van mijn studenten.’

