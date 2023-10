KVNR: ‘Betere afspraken nodig om opvarenden te vrijwaren van geweld’

Migranten muiten

Europese landen moeten betere afspraken maken over bootmigranten die gered worden door koopvaardijschepen. Vorige week werd de bemanning van het Nederlandse schip Vos Pace bedreigd door migranten met messen omdat de kapitein op verzoek van de Marokkaanse autoriteiten koers zette naar Marokko in plaats van naar Europa. Dat zegt KVNR-directeur Annet Koster in een reactie op het zoveelste incident waarbij migranten zich keren tegen hun redders.