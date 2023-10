Schuttevaer Motorenquiz 2023: na foutloze wedstrijd wijst het lot Ramiro da Silva aan

Waar voetballers het maar enkele jaren volhouden in de wereldtop, kent de Schuttevaer Motorenquiz tientallen spelers die maar liefst al zo’n 20 jaar op het hoogste niveau spelen. Beroemde mannen als Erik Shumacher, Wim Mendelts, Steef Manssen, Wim Fluyt, Maarten Peggeman, en zo kan ik nog wel even doorgaan, staan steevast in het linkerrijtje. En Adri Siereveld niet te vergeten. Deze drievoudig winnaar moest met tegenzin de Schuttevaer SHVP Wisseltrofee afstaan. Hij kende een iets minder wedstrijdseizoen, maar bleef wel in de Top 10.

Deze kopgroep houdt vast aan wat traditie is geworden, ze mailen hun antwoorden al dan niet voorzien van uitgebreid commentaar naar de juryvoorzitter. Die neemt hier met veel belangstelling kennis van. Onnodig te wijzen op het reglement, waarin staat dat over de uitkomsten niet wordt gecorrespondeerd.

Tekst (met antwoorden van de quiz!) gaat verder onder de foto

Struikelvragen

Gemiddeld werd een kleine 60% van de vragen correct beantwoord. Dat lijkt misschien aan de magere kant, maar dat vrijwel iedereen over serieuze motorenkennis beschikt blijkt alleen al uit de afbeelding van een koelwater-thermostaat, die door 85% van de deelnemers probleemloos werd herkend. Ook de belangrijkste voordelen van een dieselmotor zijn voor praktisch niemand een geheim, net als de functie van een drijfstang of de toepassing van een bendix.

Maar er waren zoals altijd struikelvragen. De merkwaardige draaiknoppen op de Lister JP bijvoorbeeld. Zo’n motor moet je maar net kennen, 34% gaf het goede antwoord. De inspuitdruk van een methanol-injector bleek ook een lastige (41%). En hoeveel pk een paard heeft, daar wordt zeer uiteenlopend over gedacht, 1 pk of iets minder (als het paard moe is) leek velen wel aannemelijk.

Beste inzenders

Kampioen Ramiro da Silva en de beste inzenders worden van harte uitgenodigd voor de prijsuitreiking in het onvolprezen motorenmuseum van de SHVP in Papendrecht op zaterdag 21 oktober vanaf 10 uur. Het SHVP-team staat dan weer klaar om de mooiste motoren voor ons te starten.

De beste inzenders zijn: Jim Kooyman, Wim Mendelts, Erik Schumacher, Louw Grilk, Johan de Koning Gans, Maarten Peggeman, Arco van Eijnsbergen, Wim Fluyt, Willem Voorhout, Karl van der Meulen, G.P.D. van Muilwijk en Adri Siereveld.