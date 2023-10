Familiebedrijf Royal Van der Leun groeit gewoon door in uitdagend jaar

Het bedrijf in baggerdorp Sliedrecht, werd opgericht door familie Van der Leun. In de jaren zestig neemt de vader van nu CEO Martin den Breejen, het bedrijf over. Hij is inmiddels de langstzittende CEO in de geschiedenis van het familiebedrijf.

Er zijn onder zijn bewind drie divisies actief; Electrical Marine Systems, Electrobouw en Metaalbewerking. Diverse sectoren worden daarmee bediend: bouw, bagger, offshore, maritiem en sinds kort ook superjachtbouw. Den Breejen: ‘De omzet in de bagger, offshore en maritieme sector, bleef in 2022 zo’n 15% achter op begroting. Een logisch gevolg van de beperkte nieuwbouwprojecten wereldwijd. Onze maritieme service afdeling draaide wel buitengewoon goed. Onze droge tak, de utiliteitsbouw, deed het veel beter dan begroot. Al met al draaiden we in 2022 een prima jaar.’ Qua maritieme nieuwbouwprojecten zag Martin eind 2022 wel een opleving. Die zet nog steeds door. ‘De oorlog in Europa deed flink wat stof opwaaien begin 2022. De grondstofmarkten kregen een klap, de energieprijzen namen een vlucht en het algemene consumentenvertrouwen daalde. Het schokeffect is nu eindelijk weer een beetje weggeëbd.’

Uitbreiding buitenland

Al drie jaar was het bedrijf bezig met het opzetten van een vestiging in het Russische St. Petersburg. ‘Er was daar veel potentieel’, geeft Den Breejen aan. Door allerlei omstandigheden liep het project echter vertraging op. ‘Toen de oorlog zich aandiende, konden we nog net op tijd de stekker uit het hele project trekken.’ Desalniettemin verspreidt het netwerk van Royal Van der Leun zich steeds verder over de wereld. Sinds de eerste buitenlandse vestiging in 2003 werd geopend in China, volgden nog vele andere vestigingen.

In 2022 kwam er een vestiging bij in Canada en Spanje. In het afgelopen jaar werden ook de plannen goedgekeurd voor uitbreiding van de vestiging in Vietnam. Verder ging het bedrijf in 2022 ook een samenwerking aan met een lokale partner in Amerika. Royal Van der Leun produceert in Sliedrecht, maar ook op de locaties in Vietnam en China. In het afgelopen jaar groeide het aantal medewerkers met 20 vaste krachten. Er werken nu wereldwijd 250 vaste krachten voor het 102-jarige bedrijf. ‘Om pieken op te vangen huurden we in 2022 ook zo’n 25 inleenkrachten in. Toen er op onze vestiging in Roemenië ruimte ontstond, hebben we onze Roemeense krachten elders aan het werk gezet. Het vinden van goede vakmensen hier in Nederland, blijft een uitdaging. Daarom werven we ook steeds vaker in het buitenland.’

Superjachtbouw

Een bijzondere weg die werd ingeslagen is de oprichting van Van der Leun Yachting. Eerder gaf Den Breejen aan te willen onderzoeken of de superjachtbouw potentieel heeft voor Royal Van der Leun. Die onderzoeksvraag werd positief beantwoord. ‘We richten ons in beginsel vooral op conversieprojecten, waarvan we er nu ook al een aantal hebben gedaan. Als een eigenaar van een jacht wil overschakelen op (deels) hybride voortstuwing, dan hebben wij ook daarvoor de juiste oplossingen in huis. Het verklaart mede waarom we een kantoor in Spanje hebben geopend, op het eiland Mallorca. Het eiland is een belangrijke hotspot voor jachteigenaren. We verwachten veel van deze nieuwe markt op de lange termijn.’

Olympische Spelen

Er kwamen verschillende opvallende projecten voorbij in 2022. Zo nam Royal Van der Leun de opdracht aan voor de complete elektrische installatie van een autonoom varende elektrische ferry die wordt gebouwd om in te zetten tijdens de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Ook gaaf; Royal Van der Leun levert een belangrijke bijdrage aan de Fehrmanbelttunnel. Een gecombineerde auto- & treintunnel die Denemarken en Duitsland gaat verbinden. Den Breejen: ‘De tunnel wordt in 2029 operationeel. Wij hebben de elektrische installatie geleverd voor de volledige controlekamer, een VFD-container en een transformatorcontainer voor het multipurpose pontoon. De elektrische installatie op het pontoon stuurt de 30 lieren aan die de tunnelelementen laten afzakken.’

Autonoom varen

De innovatieafdeling van Royal Van der Leun zit ondertussen ook niet stil. Zo werd in 2022 gewerkt aan een autonoom varend bootje en een geavanceerde app die klanten snel inzicht geeft als er zich problemen voordoen met componenten in bijvoorbeeld een schakelkast. Het bedrijf heeft daarnaast een uitstekend Energie Management Systeem (EMS) ontwikkeld. ‘Het systeem wordt gebruikt om de prestaties van geïnstalleerde energiebronnen zoals batterijen en generatoren te regelen, controleren en te optimaliseren’, legt Den Breejen uit. ‘Het EMS werkt heel intuïtief en verzamelt voortdurend data over de conditie van de energiebronnen. Uiteindelijk kan onze klant met dit systeem zuiniger en efficiënter varen. Het zorgt echt voor een optimale energiehuishouding aan boord van schepen. En, de jarenlange ervaring, opgedaan met Power Management Systemen, zit erin verwerkt. Ons nieuwe EMS draait nu op acht schepen.’

Royal Van der Leun groeit gestaag door in tijden waarin de marktomstandigheden lastig zijn. De maritieme tak draaide in 2022 dan wat minder goed, uiteindelijk was er alsnog een mooi nettoresultaat. De utiliteitstak voegde daar nog eveneens een mooi positief resultaat aan toe. Den Breejen: ‘De maritieme sector is bezig met een inhaalslag. Nieuwbouwprojecten komen overal ter wereld weer los. Er hangen echt wat grote projecten boven de markt.’

Hij vervolgt: ‘We hebben de trend ook mee; elektrificatie van de scheepvaart is hoe dan ook een belangrijke in de maritieme energietransitie. We willen daar zelf ook in meegaan. Goed zorgen voor de aarde en voor onze mensen en klanten. Als onderdeel daarvan ben ik de mogelijkheden aan het onderzoeken om in 2030 als Royal Van der Leun energieneutraal te zijn.’

Schepen 3D printen

Den Breejen heeft duidelijk zijn oren en ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Zo beschrijft hij de opmars van robots die de bedrading in schakelkasten volledig automatisch kunnen plaatsen. Nu zijn deze robots nog te kostbaar om in te investeren, maar de ontwikkelingen zijn er. Ook is hij gefascineerd geraakt door het 3D printen van schepen. In Abu Dhabi gebeurt het al in een straat van veertig meter lang en vier meter breed. ‘Productieprocessen gaan hoe dan ook nog meer worden geautomatiseerd en software wordt steeds belangrijker. Door Artificial Intelligence leren systemen steeds meer en sneller bij en worden daardoor steeds slimmer. We zetten er nu als eerste stap op in onze schakelborden en systemen zoveel mogelijk in 3D te tekenen. Dat maakt een tweede stap, bijvoorbeeld de inzet van deels robots, makkelijker.’

De toekomst van de Nederlandse maritieme industrie ziet de CEO zonnig in. ‘Toegenomen regelgeving en de verduurzamingstrend, dragen bij aan het toenemen van de vervangings- en verbouwingsvraag. Schepen zullen, om te kunnen voldoen aan de regelgeving, ook steeds lichter worden. Als het toekomstige gemiddelde schip minder lading kan vervoeren, dan zullen meer schepen gebouwd moeten worden om aan de transportvraag te kunnen voldoen. De bouw van speciale schepen, waar Nederland sterk in is, zie ik niet zomaar hier verdwijnen. Ook de superjachtbouw heeft een zeer sterke positie.’



MARITIEME TOELEVERANCIERS IN 2022

De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg in 2022 met 10,9% naar €4,2 miljard, tegen €3,8 miljard in 2021. Het aantal eigen werknemers steeg van 17.812 personen in 2021 naar 18.577 personen in 2022. Het aantal ingeleende werknemers nam toe tot 2.532 personen. De totale omzet van Nederlandse maritieme toeleveranciers steeg in 2022 met 10,9% naar €4,2 miljard, tegen €3,8 miljard in 2021. Het aantal eigen werknemers steeg van 17.812 personen in 2021 naar 18.577 personen in 2022. Het aantal ingeleende werknemers nam toe tot 2.532 personen. In het eerste kwartaal van 2022 begon de oorlog in Oekraïne, een grote humanitaire tragedie. De ingestelde sancties tegen Rusland zijn hard en ingrijpend. Nederlandse maritieme toeleveranciers hebben hun zakelijke activiteiten met Rusland stopgezet. Leveringen aan nieuwbouwprojecten gingen niet meer door en er ging ook een streep door de verkoop van reserveonderdeken aan een, in sommige gevallen langdurig opgebouwd, Russisch klantenbestand. Verder bleven wereldwijde toeleveringsketens onder druk staan, wat resulteerde in vertragingen en voorraadtekorten. De hogere grondstoffenprijzen, energieprijzen, transportkosten en arbeidstekorten zorgden voor druk op de winstgevendheid en concurrentiepositie. Door de alsmaar stijgende prijzen was het in sommige gevallen lastig om een solide projectbegroting te maken en leidde dit tot uitstel van nieuwe projecten. Ondanks de bovengenoemde belemmeringen en uitdagingen waren veel maritieme toeleveranciers in 2022 tevreden over hun orderportefeuille en omzet, zoals bleek uit de Economische Barometer van NMT.

