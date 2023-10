We staan allemaal in de startblokken

Ik was anderhalve week geleden natuurlijk aanwezig bij het Scheepsmotoren Event in Alblasserdam, georganiseerd door deze krant. Met zo’n event bedenk ik mij van te voren ‘wat zou ik daar kunnen halen?’ Ik was dan ook erg benieuwd of ik duidelijkheid kon krijgen over de mogelijkheden die er inmiddels op de markt zijn of welke kant het op gaat in de toekomst.

En duidelijkheid heb ik zeker gekregen. De verschillende aandrijvingen en brandstoffen zijn goed aan bod gekomen en ook met elkaar vergeleken. En ook hoe ver de ontwikkelingen daar in zijn.

Ook werd mij duidelijk dat er nog niet op 1 paard gewed kan worden. Qua aandrijving en brandstof kan het nog verschillende kanten op gaan en er is niet 1 nieuwe brandstof die voor de hele scheepvaart, dus van spits tot groot zeeschip, een oplossing kan zijn.

Naast duidelijkheid ben ik ook met iets anders naar huis gegaan. De drempel om te gaan vergroenen is hoog voor de gemiddelde binnenvaartondernemer. En dat is niet omdat we het niet zouden willen, maar omdat we mooi inzichtelijk zagen wat de kosten ongeveer zijn om bijvoorbeeld naar een Stage V te gaan. En die zijn hoog.

Ronald Kornet heeft op een overzichtelijke manier uiteengezet wanneer je ervoor kiest om de motor te reviseren of te vervangen. Naast investering werden variabelen zoals levensduur ook met elkaar vergeleken. Goeie en praktische informatie waar je erg veel aan hebt. En daarmee dus ook duidelijkheid waardoor ik mij dan toch ga afvragen hoe we dit voor elkaar gaan krijgen Subsidie lijkt dan altijd het toverwoord te zijn, alleen die huidige pot is snel op en heeft regels en eisen waardoor je kan misgrijpen.

Er is nu een regel dat als je motor kapot gaat dan krijg je geen subsidie voor een nieuwe (betere) motor, maar waarom? Dat is dan toch juist een perfect moment?

Waarom de scheepseigenaar dan bijna dwingen om voor een revisie te gaan? Mits dat überhaupt al mogelijk is. Dus kan die subsidie niet anders?

Ik heb al eerder geschreven over mijn zorgen betreft de modal shift en dat het beleid hier niet op aansluit en ook de subsidie vorm niet. Toch hebben we wel iets nodig, alleen dan wel iets dat goed verdeeld wordt en vooral voor iedereen is.

De verkiezingen komen eraan en ik hoor/lees niks over deze onderwerpen. Wanneer wordt de scheepvaart geen onder geschoven kindje meer, maar zien ze in dat als jij je er even in verdiept hoe deze wereld werkt en wat de legio mogelijkheden aan vervoer zijn, dat er heel snel een omslag gemaakt kan worden? Een zak geld wat eerlijk verdeeld wordt is handig, maar nog belangrijker, goed beleid.

Want op 19 september werd mij in ieder geval 1 ding heel duidelijk; we staan allemaal in de startblokken.

Lees ook: Levensreddend besluit Lees ook: Zwaartepunt binnenvaart ligt niet per definitie in Rotterdam