STL schrikt niet van rustige beurs

400 minder dan vorig jaar

Wat diverse exposanten van de tweedaagse binnenvaartbeurs Shipping Technic Solutions (STL) in Kalkar al dachten klopt, de beurs heeft dit jaar aanzienlijk minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Het waren er 1850. En dat was 400 minder dan vorige jaar en 200 minder dan in 2021 toen er respectievelijk 2250 en 2050 bezoekers werden geteld.