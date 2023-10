Stremming Twentekanalen door onverwachte werkzaamheden

Schepen moeten tijdens de werkzaamheden om en om de Boekelosebrug passeren. Daarnaast is van vrijdag 20 oktober 07.00 tot en met zondag 23 oktober 19.00 uur de vaarweg volledig gestremd voor scheepvaartverkeer.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 9 oktober tot en met 27 oktober 2023:

Maandag 9 oktober tot en met vrijdag 13 oktober tussen 07.00 tot 19.00 uur.

Maandag 16 oktober tot en met donderdag 19 oktober tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober tussen 7.00 en 19.00 uur.

Maandag 23 oktober tot vrijdag 27 oktober tussen 7.00 en 19.00 uur. Dan worden de werkzaamheden afgerond.

Zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober is het reserveweekend mochten de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden uitlopen.

Brug Tweede Wereldoorlog

Rijkswaterstaat verruimt het Twentekanaal tussen Delden en Enschede en de zijtak naar Almelo voor grotere en zwaarder beladen schepen. Hiervoor wordt het kanaal gebaggerd. Om dit te doen moet de betonnen plaat eerst worden verwijderd.

Deze betonnen plaat is nog een restant van de oude brug die in de Tweede Wereldoorlog werd opgeblazen en is tijdens de bouw van de nieuwe brug in 2018 niet ontdekt.