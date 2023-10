SP wil van minister Harbers weten of er 1 juli voldoende ontgassingsinstallaties zijn

Kamerlid Mahir Alkaya (SP) wil van demissionair minister Harbers weten wat de overheid er aan doet om te zorgen voor voldoende ontgassingsinstallaties. Uiterlijk 1 juli 2024 komt er een verbod op varend ontgassen. Vanaf dan moeten binnenvaarttankers gebruik maken van de installaties, maar schippers maken zich zorgen over een tekort daaraan. ‘Kunt u garanderen dat het lukt om tijdig voldoende ontgassingsinstallaties in te richten?’

Het verbod op varend ontgassen wordt gefaseerd ingevoerd. Fase 1 gaat uiterlijk 1 juli 2024 in. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is echter aan het onderzoeken of fase 2 niet ook direct ingevoerd kan worden. Dat zou bekekenen dat in minder gevallen schepen al varend kunnen ontgassen. Gevolg is dat er meer schepen gebruik moeten maken van ontgassingsinstallaties.

Die ontgassingsinstallaties zijn er nog onvoldoende, betogen schippers. Dat komt omdat er vanuit de markt nooit vraag was naar deze installaties. Schepen konden immers al varend de luiken open zetten, dat scheelt tijd. Nu het verbod er na vele jaren toch komt, moeten er nog wat stappen gezet worden. Een daarvan is het plaatsen van ontgassingsinstallaties.

Fases In fase 1 gaat het om stoffen zoals benzine, benzeen en mengsels met meer dan 10 procent ethanol. Fase 2 bevat een verbod op het ontgassen van onder andere ruwe aardolie, ontvlambare vloeistoffen en koolwaterstoffen met meer dan 10 procent benzeen. De stoffen uit fase 1 worden al veel vervoerd met schepen die geen andere stoffen vervoeren, dedicated transport. Deze schepen hoeven niet te ontgassen. Daarom wilden betrokken partijen dat fase 2 ook direct in zou gaan. Fase 3, verbod op het ontgassen van onder andere aceton, ethanol en methanol, gaat 3 of 4 jaar na fase 1 in. Alkaya vraagt van de minister om een precieze datum. ‘Per wanneer wilt u het verbod op ontgassen volledig invoeren door ook Fase 3 in te laten gaan?’

‘Kunt u een overzicht geven van de inspanningen die overheidspartijen momenteel verrichten om voor ingang van het verbod te zorgen voor voldoende ontgassingsinstallaties?’, wil Alkaya weten van Harbers. Een van de aangekondigde inspanningen is een roadmap. ‘Hoe vordert het opstellen daarvan?’, wil Alkaya weten van Harbers. Het Kamerlid van de SP, dat na de verkiezingen op 22 november niet terugkeert in de Tweede Kamer, wil ook weten hoe de schippers en de verladers hierbij betrokken worden. Belangrijk voor Alkaya is ook dat Harbers duidelijk maakt hoe hij ervoor gaat zorgen dat de financiële lasten van een verbod komen te liggen bij verladers en de producenten en de lading, ‘in plaats van bij de schippers’.

Het Kamerlid wil ook een overzicht van de huidige ontgassingsinstallaties. ‘Kunt u een overzicht geven van het aantal ontgassingsinstallaties dat is aangevraagd en kunt u daarbij tevens aangeven welke hiervan reeds zijn gerealiseerd of vergund? Op welke locaties komen de voorgenomen ontgassingsinstallaties?’

Naast een tekort aan ontgassingsinstallaties is een veelgehoorde kritiek onder schippers een gebrek aan handhaving. Dat probleem ziet Alkaya ook. ‘Beschikken decentrale overheden en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over voldoende bestuurlijke bevoegdheden en personele capaciteit om fases 1 en 2 van het verbod per 1 juli 2024 te handhaven?’

