North Sea Port verlengt Leerstoel aan UGent

Samenwerking maritiem onderwijs

North Sea Port kondigt aan hun steun aan de ‘Leerstoel North Sea Port’ met nog eens 5 jaar te verlengen. Deze gezamenlijke inspanning tussen het havenbedrijf en de universiteit is bedoeld om de expertise op het gebied van haven- en maritieme transporteconomie verder uit te breiden aan de UGent en zal studenten en onderzoekers in staat stellen zich te verdiepen in de havenindustrie.