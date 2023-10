Noorse Maud doet even Scheveningen aan

Het cruiseschip kwam uit Londen en was op weg naar het Noorse Bergen. De Maud maakte een tussenstop in Scheveningen, waar het werd afgemeerd in de Eerste Binnenhaven van Scheveningen. Het haventerrein was afgesloten voor het verkeer om een ceremonieel ontvangst van de opvarenden door de havenmeester mogelijk te maken. Nog geen vijf uur later vertrok het cruiseschip op eigen kracht en zonder de hulp van sleepboten richting Bergen.

Om de korte draai vanuit de Eerste Binnenhaven naar zee te maken was wel enige stuurmanskunst vereist. De Maud is in 2003 gebouwd op de Noorse werf Fosen Mekaniske Verksteder AS als MS Midnatsol voor de Noorse rederij Troms Fylkes Dampskibsselskap. In 2006 kreeg het de naam MS Maud toen rederij Hurtigruten eigenaar werd. De Maud heeft een lengte van 135,75 meter en een breedte van 21,50 meter. De inhoud bedraagt 15.151 Bt. De snelheid bedraagt 15 mijl. Het heeft capaciteit voor 570 passagiers.

Noorderlichtexpedities

De Maud is aan zijn eerste reis begonnen van een reeks Noorderlichtexpedities. In de maanden oktober, november en december zullen in totaal 6 reizen worden gemaakt boven de poolcirkel. Daarbij worden onder ander de Lofoten, Narvik Alta alsook de thuishaven Tromsø bezocht. Hurtigruten als rederij bestaat sinds 1893 en werd opgericht als veer- en transportdienst. Onder de naam Hurtigruten Expeditions is het werelds grootste grote aanbieder van expeditie cruises met ruim 250 bestemmingen in meer dan 30 landen.

Lees ook: Haven van Harlingen ziet grootst mogelijke cruiseschip Star Legend komen Lees ook: Tallship Sørlandet doet Scheveningen aan