Kapitein Laura Maersk: ‘Nu kan ik mijn kinderen vertellen dat ik echt iets voor het klimaat doe’

Met haar 172 meter en een capaciteit van 2136 teu is de Laura Maersk een klein containerschip in vergelijking met haar grote fossiele zus, de Maersk Marseille, die achter haar ligt bij de APM-terminal in Rotterdam. Desondanks is ze wel heel bijzonder. De Laura Maersk is het eerste containerschip dat op groene methanol vaart.

Een week eerder is ze gedoopt door EU-voorzitter Ursula von der Leyen in Kopenhagen, de thuishaven van Maersk. Nu is ze terug in Rotterdam, waar ze eerder al is komen bunkeren, en zijn er genodigden die een kijkje mogen nemen en een praatje kunnen maken met de bemanning.

Aan boord van het Maersk-lichtblauwe schip brengt first officer Bon ons eerst naar de machinekamer. Hier zien we spiksplinternieuwe motoren in een brandschone ruimte. Het schip is uitgerust met een Hyundai MAN B&W 6G50ME-C9.6-LGIM-HPSCR dual fuel hoofdmotor van 10.320 kW, die zowel op groene methanol als biodiesel kan draaien. Deze aanpak is een voorzorgsmaatregel, omdat er nog onzekerheid bestaat over de beschikbaarheid van groene methanol. Bovendien wordt een kleine hoeveelheid biodiesel gebruikt om de motor te starten, aangezien methanol een lagere energiedichtheid heeft.

Bouwkosten hoger

Het bouwen van de Laura Maersk was 8% tot 12% duurder dan een conventioneel schip, aldus een woordvoerder van Maersk. Hij vertelt dat het concern samenwerkt met ongeveer acht partners wereldwijd die groene methanol leveren. Maersk heeft een minimum afname gegarandeerd, waardoor de supply chain van methanol is verzekerd.

In de controlekamer legt chief engineer Flemming uit dat het schip 1400 kuub methanol meeneemt en daarop circa 6000 mijl kan varen. In het geval van de Laura Maersk is dat ongeveer een maand. Hij benadrukt dat alle 21 bemanningsleden 2,5 week lang extra trainingen hebben gevolgd in Finland om veilig met methanol te kunnen werken. Methanol wordt beschouwd als veilig zolang men de juiste procedures volgt. ‘Zo is het dek rond de bunkerplaats paars. Dit is zone 1, hier mag niemand staan als er wordt gebunkerd.’

Flemming toont een fles met methanol. ‘Het is een groene brandstof, maar qua kleur zo helder als water.’ Hij vergelijkt methanol met gewone olie en benadrukt dat het niet veel gevaarlijker is. ‘Zolang je het niet drinkt natuurlijk. Als ik er iets van op mijn handen zou krijgen, dan was ik dat er gewoon af. Ammoniak is bijvoorbeeld een heel ander verhaal, daarbij kunnen giftige gassen vrijkomen.’

Flemming vertelt dat op dit moment 11 Maersk-schepen worden geretrofit van gasolie naar methanol. ‘Of dit niet kostbaar is’, vraagt een van de aanwezigen. Flemming: ‘Dollars hebben we wel, de kosten voor het milieu zijn veel groter.’

We lopen verder naar de kantine. Hier is ook de brandkamer. Chief officer Bon vertelt dat een brand op een methanol-schip heel anders is dan normaal. ‘Bij een methanolbrand zijn de vlammen onzichtbaar. Je voelt alleen de hitte. Dat maakt het extra uitdagend.’

Nederlandse kapitein

Ook daar worden speciale trainingen voor gevolgd. Na de kok te hebben gevraagd wat er vandaag op het menu staat – gefrituurde kip – vervolgen we onze weg. We lopen heel wat trappen op en komen uit bij de brug, waar de kapitein van de Laura Maersk, de Nederlander Pieter van Rijn, op ons staat te wachten. Hij vertelt dat je op de brug geen verschil merkt tussen varen op methanol of biodiesel. Op de brug is de uitrusting ook niet speciaal anders. Maar Van Rijn is er trots op dat hij gezagvoerder is geworden op dit schip. ‘Ze is de eerste in haar soort. Binnen Maersk hebben 1200 mensen gesolliciteerd om op dit schip te varen. Hier zijn 40 mensen uit gekozen, verdeeld over twee teams. Dat ik daar één van ben, maakt me trots.’

Van Rijn had meerdere redenen voor zijn sollicitatie. ‘Het feit dat ik mijn kinderen kan vertellen dat ik nu bij een bedrijf werk dat iets voor het milieu doet. Als je kinderen wat ouder worden gaan ze nadenken en vragen stellen. Ze vragen bijvoorbeeld: “Wat komt er uit die schoorsteen?” Ik kan nu antwoorden dat het een beetje groener is dan voorheen.’

Naast milieuoverwegingen had Van Rijn ook persoonlijke redenen. ‘De Laura Maersk gaat varen op de Oostzee. Ik woon in Nederland dus de route is lekker dichtbij huis.’ Daarnaast heeft hij vooral op oudere schepen gevaren en was benieuwd hoe het op een nieuwbouwschip zou zijn.

Nieuw, toch veel werk

Vanaf de brug lopen we naar buiten en nog een trap op naar het ‘monkey deck’. Die naam verwijst naar de matrozen die daar vroeger hoog in de mast uitkijk hielden. Uitkijkend op een prachtige zonsondergang boven de APM-terminal vertelt first officer Bon hoe hij op de Laura Maersk is terechtgekomen. ‘Ik heb gesolliciteerd omdat ze helemaal nieuw van de werf komt.’

Dat scheelt een hoop onderhoud moet hij gedacht hebben. Maar toch viel de hoeveelheid werk aan boord hem vies tegen. ‘Een nieuw schip is veel meer werk dan een schip dat al een tijdje in de vaart is. Vergelijk het met een nieuwbouwhuis. Dat moet je ook nog helemaal inrichten.’

Een voordeel vindt hij dat het een relatief klein schip is. ‘Of je nu op een groot of klein schip zit, de bemanning is gelijk en je krijgt hetzelfde betaald.’ Bon wijst naar het schip achter ons, de Marseille, die met haar 399 meter een stuk groter is dan de Laura Maersk. ‘Als je daar een controleronde doet, loop je wel een kilometer. Dat is hier een stuk minder.’

En waar kijkt hij nu het meeste naar uit? ‘Iedereen op het schip kijkt uit naar het moment dat we eindelijk in een normale routine varen. Tot nu toe was er voortdurend onrust van bezoekers en alle bezichtigingen. Zelfs op zee worden we opgeroepen en uitgehoord over de vaart op methanol. Dat is allemaal heel leuk, maar we zijn blij dat we weer onze normale rondreizen kunnen oppakken.’

De Laura Maersk gaat feeder-reizen maken tussen Bremerhaven, Helsingborg, Halmstad, Frederica, Kalundborg en terug naar Bremerhaven.

