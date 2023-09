Afsluiting het Scheur voor afzinken deel Maasdeltatunnel uitgesteld

Als onderdeel van de reguliere voorbereiding op het afzinken, is de afgelopen dagen het zogenoemde afzinksysteem getest. Hieruit blijkt dat één van de geleverde onderdelen van het afzinksysteem niet aan de eisen voldoet. Dit moet eerst worden aangepast en daarom is besloten om het afzinken uit te stellen.

Bij het vaststellen van de afzinkdatum met het Havenbedrijf Rotterdam zijn ook twee reservemomenten afgesproken: zaterdag 21 oktober 6.30 uur tot zondag 22 oktober 8.30 uur en maandag 6 november 7.30 uur tot dinsdag 7 november 9.30 uur. Het is nog niet duidelijk welk moment het gaat worden.

Kabelbreuk

Een eerste poging om het tunneldeel te plaatsen in april van dit jaar mislukte omdat er een kabel knapte. Het tunneldeel kwam tegen de kade en raakte beschadigd. De oorzaak hiervan was de complexe stromingssituatie op het Scheur en de impact hiervan op het tunneldeel. Het materieel is hierop aangepast en verzwaard. Deze aanpassingen bestaan onder andere uit grotere pontons, dikkere kabels en zwaardere ankerpalen in het Scheur.

De Maasdeltatunnel van 945 meter maakt deel uit van de Blankenburgverbinding. Dit is een nieuwe snelweg die wordt aangelegd om de A20 bij Vlaardingen te verbinden met de A15 bij Rozenburg. De Maasdeltatunnel gaat onder het Scheur door nabij Maassluis en Rozenburg.

