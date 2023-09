Sleepboot houdt stuurloos vrachtschip op plek bij Everingen

Het vrachtschip Arif Amca is vrijdagochtend in de problemen gekomen op de Westerschelde. Het schip wordt momenteel op zijn plek gehouden met behulp van een sleepboot.

Over het 132 meter lange en 19 meter brede vrachtschip Arif Amca werd kort na 09.00 uur alarm geslagen. Het schip, varend onder Liberiaanse vlag, kwam vanaf de Noordzee en bevond zich op dat moment in de buurt van ankergebied Everingen bij Ellewoutsdijk. ‘Het schip is door een nog onbekende oorzaak op drift geraakt, met een krabbend anker over de bodem als gevolg’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op dit moment ligt Rijkswaterstaat met het vaartuig RWS79 naast het schip. De sleepboot VB Braakman houdt momenteel het schip op zijn plek. Er wordt gekeken of het anker op de veilige manier omhoog kan worden gehaald. Het is nog niet duidelijk hoe lang het zal duren voor het klaar is.