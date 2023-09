Moezelstaten schrappen vaarrechten Moezel medio 2025

De Luxemburgse vicepremier François Bausch, de Franse ambassadeur Philippe Voiry en staatssecretaris van Verkeer Oliver Luksic van Duitsland ondertekenden het besluit 18 september aan boord van een schip op het drielandenpunt bij Schengen.

Moezelverdrag

De Moezel is de voorlaatste Duitse waterweg waar de heffing, in dit geval 0,75 euro per ton, wordt afgeschaft. Alleen op het Kieler Kanaal moet nu nog kanaalgeld worden betaald. De heffing op de Moezel werd ingevoerd in 1964 als uitvloeisel van het Moezelverdrag uit 1956.

In dat verdrag werd vastgelegd dat de Moezel zou worden voorzien van stuwen tussen Koblenz en Thionville. De aanleg en onderhoud daarvan zou uit de vaarheffing worden bekostigd. In 2019 bedroegen de inkomsten uit de heffing zeven miljoen euro. De internationale Moezelvereniging, die nu nog verantwoordelijk is voor de verdeling van de heffing, zal worden opgeheven.

Kostenefficiënter

Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) is uiteraard blij met de maatregel. Voorzitter Martin Staats: ‘De afschaffing betekent dat binnenvaartvervoer kostenefficiënter wordt. Dit is een belangrijke stimulans voor modal shift en goed voor de economie van de Moezel-Saarregio.’

Staats wijst erop dat de afschaffing van de vaarrechten op Duitse waterwegen een maatregel is uit het ‘Masterplan Binnenschifffahrt’, dat in het voorjaar van 2019 door het ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur BMVI en de BDB werd gepresenteerd.

[redactie id=”72586″][redactie id=”70803″]