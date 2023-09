Opgestapte bestuur Schuttevaer Utrecht keert niet terug

Het in april opgestapte bestuur van de Utrechtse afdeling van Schippersvereniging Schuttevaer (SVS) keert niet terug. Dat zegt de afgetreden voorzitter Anné Middendorp. Het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur hebben 13 november een gesprek, maar dat is volgens Middendorp vooral een overdracht.

De voorzitter van het hoofdbestuur, Erik Schulz, zegt het gesprek ‘open aan te vliegen’. ‘Als ze willen doorgaan dan gaan we daar naar kijken. Zo niet dan gaan we op zoek naar een nieuw bestuur.’

Maar voor Middendorp en zijn bestuur is het boek dicht. ‘Wij gaan als bestuur niet door. Dat hebben we al meerdere malen duidelijk gemaakt.’

Het bestuur trad in april af uit onvrede over de fusie tot Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Die onvrede gaat onder meer over de rol van B-leden binnen KBN. Dit zijn veelal oud-schippers en niet professioneel varenden. Zij kunnen om die reden geen volwaardig lid zijn van ondernemersvereniging KBN. Dit steekt, want juist deze groep is zeer actief binnen Schuttevaer. Wat niet hielp om de gemoederen te bedaren was de communicatie hierover richting de Schuttevaer-afdelingen, zo bleek vorig jaar tijdens de jaarvergaderingen.

Sinds april heeft de afdeling Utrecht dus geen bestuur. Middendorp beschrijft de situatie met een metafoor. ‘Het is als een schip van een rederij waar de gehele bemanning van af is. Dan is het aan de rederij initiatief te nemen om nieuwe bemanning op het schip te zetten. Wij, als de oude bemanning, willen ook wel helpen met het inwerken op het schip. Let een beetje op die motor en smeer hier wat vaker olie, dat soort dingen. Dat initiatief is alleen niet genomen.’

Een iemand door

Uiteindelijk werd er in juli wél een datum geprikt voor een gesprek. Door drukke agenda’s is dat aankomende 13 november. Maar, dat gesprek lijkt meer een formaliteit te worden.

Niet iedereen van het afgetreden bestuur stopt overigens. Leendert Schuller, die sinds de recentste ledenvergadering in het bestuur is gekozen, wil door. Volgens Middendorp is Schuller druk bezig met het vinden van andere mensen die samen met hem door willen. Middendorp spreekt daar zijn lof voor uit. De afgetreden voorzitter zelf zet er na zeven jaar definitief een punt achter.

