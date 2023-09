‘Nederlandse’ ijsbreker Nuyina vaart 3000 kilometer om zieke op te halen

Het ‘Nederlands’ schip Nuyina heeft meer dan 3000 kilometer gevaren om een ziek expeditielid op te halen uit het Casey Research Station in Oost-Antarctica. De ijsbreker vertrok uit Hobart in Tasmanië. Na dagenlang varen over de beruchte ruwe open zeeën van de Zuidelijke Oceaan, moest de Nuyina door het zee-ijs breken om dicht genoeg bij de locatie te komen om twee helikopters in te zetten, die zondag bij Casey arriveerden en de patiënt terug naar het schip vervoerden, aldus de Australian Antarctic Division (AAD).

De zieke wordt nu verzorgd in de speciaal uitgeruste en ontworpen medische faciliteit van de Nuyina. ‘Door onze artsen van het Royal Hobart Hospital.’ Het schip, met een maximale snelheid van 16 knopen, wordt naar verwachting volgende week terug in Hobart verwacht, afhankelijk van de weersomstandigheden, zo meldde de AAD. Het is niet bekend gemaakt wat de medische aandoening is.

Op de rand van de Antarctische ijskap, ligt het Casey-onderzoeksstation aan de noordelijke kant van het Bailey-schiereiland aan de Budd-kust, 3880 kilometer ten zuiden van Perth, West-Australië. Het is een van de drie permanente stations aan de Antarctische kust die Australië beheert en wordt het hele jaar door bemand door ongeveer 150 expeditieleden die Casey bezoeken tijdens de zomer. Tijdens de koude, donkere wintermaanden blijven er slechts ongeveer 16 tot 20 mensen op de basis achter.

De ijsbreker Nuyina, omschreven door het AAD als de belangrijkste levenslijn naar de Antarctische en sub-Antarctische onderzoeksstations van Australië. Het schip zal een reis van ongeveer 7000 kilometer maken om de evacuatie te voltooien.

Het Nederlandse Damen bouwde de Nuyina. Vorige week was er nog ophef in Australië over de ijsbreker. Deze mag niet onder de Tasman brug door varen, daardoor moet er honderden kilometers worden omgevaren als er gebunkerd moet worden.