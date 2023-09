Heesen Yachts levert Genesis, haar grootste superjacht ooit, op aan nieuwe eigenaar

Nu het schip verkocht is, is het ook uit Nederland vertrokken. ‘De verkoop en oplevering van het superjacht zijn gecoördineerd met de Nederlandse autoriteiten’, laat de jachtbouwer weten. Daarmee doelt Heesen op het feit dat superjachten die gebouwd worden voor Russen het land niet mogen verlaten. In mei vorig jaar werden er 14 superjachten aan de ketting gelegd.

Genesis is het vlaggenschip van de jachtbouwer uit Oss. Het schip is de langste ooit gebouwd door de jachtbouwer. Voor de proefvaart vertrok het schip begin 2022 naar Harlingen, de enige Friese zeehaven is een bekende uitvalsbasis voor proefvaarten. Destijds heette het schip nog Galactica. Op de weg naar Harlingen moest het meerdere bruggen passeren. Daarom werd het bovenste deel van het superjacht apart richting Harlingen getransporteerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Onverwacht hoogwater zorgde er echter voor dat het schip twee keer moest wachten tot het onder een brug door kon. Op foto’s leek het alsof het superjacht vast zat onder de brug, maar dat is geen moment het geval geweest.

Over het precieze transport van het superjacht spraken Heesen Yachts en Koninklijke Van der Wees in Studio Schuttevaer.

Uiteindelijk kwam het superjacht in Harlingen. Daar mocht het vervolgens geen gebruik maken van de kades tijdens de proefvaart. Het havenbedrijf vond dat er te veel onduidelijkheid was rond het superjacht. Het schip begon na wat gesteggel uiteindelijk wel aan haar proefvaarten, dat gebeurde vanuit de hal van Icon Yachts. De naam Galactica werd ingeruild voor Project Cosmos, de projectnaam van het schip. Een maand later kreeg het schip weer een nieuwe naam: Genesis.

Nu het spraakmakende superjacht is opgeleverd heerst er bij de jachtbouwer vooral trots. ‘Iedereen bij Heesen is verheugd om te zien dat het vlaggenschip van de scheepswerf is vertrokken. We wensen de eigenaren en de bemanning veel geluk.’