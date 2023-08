Kabinet reserveert ruim 111 miljoen euro voor verduurzaming zeevaart

Subsidie

De Nederlandse regering reserveert in het Meerjarenprogramma 2025 ruim 111 miljoen euro voor verduurzaming van de zeevaart. Doel van de maatregel is opschaling van innovatieve, duurzame aandrijftechnieken in de zeevaart. Het gaat vooral om het wegnemen van de onrendabele top bij investeringen.