Veel marineschepen voor de kust van Groningen voor grote internationale oefening

De Koninklijke Marine is met zes schepen aanwezig voor de kust van Groningen. Samen met buitenlands eenheden uit onder andere Canada, Polen, België en Finland maken ze het gebied vrij van explosieven. Het gaat om een oefeningen. ‘Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar NAVO-bondgenoten’, aldus oefenleider kapitein-luitenant ter zee Peter Baars.

Explosieven in de haven

Tijdens oefening Sandy Coast 23 trainen zes NAVO-landen met 500 militairen op het explosiefvrij maken van havens en zeegebieden. De Koninklijke Marine is aanwezig met hydrografisch opnemingsvaartuig Zr.Ms. Luymes, mijnenjagers Zr.Ms. Vlaardingen en Zr.Ms. Makkum, het duikvaartuig Hydra, Mv GeoSea en de Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydrograaf. De oefening vindt plaats in de Noordzee boven de Waddeneilanden en in de haven van Delfzijl (Groningen Seaports).

Kapitein-luitenant ter zee Peter Baars: ‘Commerciële scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme en criminaliteit.’

Het Waddengebied leent zich volgens defensie uitstekend voor de oefening. Zo is er sprake van ondiep water, sterke stroming, een dynamische zeebodem en wisselende weersomstandigheden. Daarnaast gebeurt alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken.

De oefening duurt tot 1 september.