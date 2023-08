Derde machinist Moritz Schulte slachtoffer van eigen onkunde

Brand in de machinekamer

Zijn eigen onkunde heeft helaas geleid tot de dood van een derde machinist aan boord van de tanker Moritz Schulte. Dat rapporteert het Britse maritiem onderzoeksbureau Maritime Accidents Investigation Branch (MAIB) na onderzoek. De conclusie is dat de man, en ook de rest van de bemanning, onvoldoende was opgeleid voor de taken waarvoor hij was gesteld.